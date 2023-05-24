Hüyük ilçesinin hacı adayları aşılandı

KONYA (AA) - Hüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi ilçeden kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına Suudi Arabistan devletinin istediği zorunlu olan meningokok aşılarını yaptı.



Hüyük ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, 2023 Hac sezonunda hac farizasını yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için "MERS-CoV Hastalığı ve Korunma Yolları" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hüyük İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Serkan Kasapoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada MERS-CoV enfeksiyonu için aşı olmadığını ifade eden Kasapoğlu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde bu vakaların görülmesi nedeniyle buraya yolculuk planlayanlar için korunma tedbirleri uygulanması gerektiğini söyledi.



Kasapoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"MERS-CoV ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlanan ve yeni bir corona virüsün neden olduğu bulaşıcı solunum yolu hastalığıdır. Corona virüsler ise bulgusuz, hafif soğuk algınlığından ağır hastalığa (SARS) ve akut solunum yolu yetmezliği sendromu kadar farklı belirtilere neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. Hastalık insandan insana yakın temas ile bulaşabilmektedir ancak şu an için hızla yayılmamaktadır. Hac ve umre yolculuğu yapacak kişiler için el hijyeni, öksürük ve aksırık sırasında ağız ve burun kapatılması, solunum sekresyonları ile temas durumunda ellerin yıkanması akut ateşli solunumsal semptomları olan kişilerden en az 1 metre uzakta durulması, kalabalık alanlarda maske kullanılması gibi solunumsal hijyen önerileri, gıda güvenliği önerileri (çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketmemek, çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi), kişisel hijyen önerileri ile hayvanlarla temastan kaçınılması, sağlık kuruluşuna başvurmaları halinde diğer hastalarla teması en aza indirilmesi tavsiye edilmektedir."

Toplantıdan sonra hacı adaylarına Suudi Arabistan tarafından yapılması istenen meningokok aşıları yapıldı.

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