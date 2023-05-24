Konya'da otomobille tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Engin Öğütlü idaresindeki 42 K 7246 plakalı otomobil, Ereğli ile Karapınar'ı birbirine bağlayan çevre yolunun Meke Krater Gölü Kavşağı'nda Mustafa D. yönetimindeki 33 AKA 183 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Öğütlü, yaşamını yitirdi.

Öğütlü'nün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.