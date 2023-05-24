Sondaj makinesi yüklü çekicinin çarptığı yaya üst geçidinden bir çocuğun düşme anı kamerada

MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da sondaj makinesi yüklü çekicinin çarptığı yaya üst geçidindeki çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cengizhan Uruç idaresindeki sondaj makinesi yüklü 42 DJ 468 plakalı çekici, Karatay ilçesi Çataltömek Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'ndeki Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi'ne, ardından 06 FR 8230 plakalı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) aracına ve Ali Kutlu idaresindeki 42 ANC 216 plakalı otomobile çarptı.

Fatma Kübra Ç. (11) çarpışma sırasında kullandığı üst geçitten düşerek yaralandı.

Çekicinin geçide çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayıtta Fatma Kübra Ç'nin çarpmanın etkisiyle bir kısmı yıkılan geçitten düşmesi yer alıyor.

Yaralı Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken trafiğe tek taraflı kapatılan yolda geçit enkazını kaldırma çalışması başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.