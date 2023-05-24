Konya'da yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Karapınar ilçesine bağlı kırsal Çukurca Yaylası'nda, tarlada çalışan Afganistan uyruklu iki kişiye yıldırım isabet etti.

İsmi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklulardan biri olay yerinde yaşamını yitirdi, diğeri hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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