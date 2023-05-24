Konya'daki "Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen "15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", "Ana-Dolu Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" ve "III. Richard" oyunlarıyla devam etti.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 4. gününde, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kazakistan'dan Dariga-Ay Gençlik Tiyatrosu'nun "III. Richard" oyunu sahnelendi.

Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde ise Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun (EDT), Milli Mücadele döneminde cephe ve gerisindeki kadın kahramanların anlatıldığı "Ana-Dolu Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyunu seyirciyle buluştu. Oyun yarın da sahnelenecek.

Bugüne kadar 23 ülkeden 140'ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getiren festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.



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