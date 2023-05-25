Karatay Bilgehanesi ve Lise Medeniyet Akademisi'nde çalışmalar sürüyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı Karatay Bilgehanesi ve Lise Medeniyet Akademisi'nde (LİMA) çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin 31 ilçesiyle topyekun kalkınması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Altay, kalkınma hamlesinde yarınların teminatı çocukların ve gençlerin hem akademik hem de milli manevi yönden gelişiminin önemli bir yer teşkil ettiğini vurguladı.

Konya merkezde ve ilçelerde 20 bilgehane ve 5 LİMA'nın hizmet verdiğini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Konya'mızın yeni markaları haline gelen bilgehanelerimiz ve LİMA'larımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Büyük Sinan Mahallemize kazandıracağımız bodrum artı dört kattan oluşan Karatay Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademimizin inşaatını büyük oranda tamamladık. İnşallah kısa süre sonra hizmete açacağız. Özellikle öğrencilerimize, gençlerimize hizmet etmekten, onların gelişimine katkıda bulunmaktan büyük keyif alıyoruz. Güncel bedelle 25 milyon 250 bin liraya mal olan yeni tesisimizin bölgemize, şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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