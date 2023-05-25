Bozkır'da lise öğrencileri okumanın önemine dikkat çekmek için yürüdü

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KONYA (AA) - Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okumanın önemine dikkat çekmek için ilçe merkezinde sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilen "Okuyan Bilir" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Öğrenciler, okuldan Anıt Alanına kadar "Bir Sevgi Meselesi Okumak" sloganıyla yürüdü.



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