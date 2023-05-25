Seydişehir Orman İşletme Şefliği personeli başarı belgesi aldı

Memurlara kira yardımı ne kadar olacak?

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal ve personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Nisan ayında mantar toplamaya giden vatandaşların Ağaç Tepesi mevkisinde yaktığı ateş nedeniyle çıktığı belirlenen yangına kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önleyen Orman İşletme Şefi Fatih Ünal ve personeline başarı belgesi verildi.

Kaymakam Pişkin, "Nisan ayında Seydişehir-Antalya kara yolu üzerinde bulunan Ağaç Tepesi mevkisinde çıkan yangına hızla müdahale ederek, şiddetli rüzgara rağmen yoğun gayretleri sonucu yangının büyümesini önleyen Seydişehir Orman İşletme Şefimiz Fatih Ünal ve personelini 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdik. Kendilerine göstermiş oldukları gayret ve başarıdan dolayı teşekkür ediyoruz ." ifadesinin kullandı.

Seydişehir orman İşletme Şefi Fatih Ünal da Kaymakam Pişkin'e nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.