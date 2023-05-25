Hüyük'te yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

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KONYA (AA) - Hüyük Devlet Hastanesi'nde yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği Hüyük'te meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde hastanede bazı birimler hasar gördü.



Yataklı serviste ve acil serviste tedavi gören hastaların tahliyeleri yapıldı. Yürüyemeyen hastalar için Hüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Güvenlik tedbirleri almak için İlçe Jandarma Komutanlığı da hastanedeydi.



Tüm bina kısa sürede tahliye edildi. Tahliye sırasında hasta odasından dumanlar yükseldi. Bir ekip hastaları tahliye ederken, başka bir ekip de yangını söndürmek için büyük mücadele verdi.



Tahliye edilen hastalar ve depremzedeler için sahra hastanesi kuruldu. Hüyük Belediye ekiplerinin kurduğu çadırlarda ilk müdahaleleri yapılan durumu ağır olan yaralılar başka hastanelere sevk edildi.



Tatbikat Hastanede tedavi gören Hastalar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.



Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir, tatbikat sonrası hastane personeline ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

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