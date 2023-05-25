GÜNCELLEME 2 - Konya'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 61 ABT 768 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan Karayollarına ait Ahmet Ecevit yönetimindeki 06 DOA 803 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü Çizmeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Ecevit ve aynı araçtaki Ümmet Şahin ile otobüste bulunan İrem Ece Güler, Ömer Yavuzer, Gülşen İkbal Duran, Hüseyin Özcan, Mustafa Cengiz, Saliha Altınok, Helimcan Topuz, Selahattin Şahin, Aniş Yılmaz, Osman Sefa Özdemir, Muhammet Memişbey, Engin Söver ve Halil Cabacı yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Aniş Yılmaz'ın da hayatını kaybettiği bildirildi.

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