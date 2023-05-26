Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, İLTEK Durum Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

KONYA (AA) - İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İLTEK binasından yapılan toplantıya, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, İLTEK Müdürü Prof. Dr. Ülkü Sayın ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Teoman Öztürk katıldı.
Mevcut durumun ve ileriye yönelik hedeflerin görüşüldüğü toplantıda Aksoy, İLTEK akademik ve idari personeliyle de bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi.
İLTEK Laboratuvarlarında fiziksel ve kimyasal analizlerin yanı sıra moleküler biyoloji, biyoteknoloji temelli rekombinant DNA çalışmaları, mikro RNA, insan hücre kültürü, protein, gen, fermentör, görüntüleme çalışmaları ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilebiliyor.