Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında "Bir Adam Yaratmak" eseriyle anıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserini yazarın vefatının 40. yılı anısına sahneledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyuna Konyalı tiyatroseverler ilgi gösterdi.

Yönetmenliğini Ferdi Dalkılıç'ın üstlendiği oyun, sanatçının yok olmayı bir türlü kabullenemeyip yaşam, ölüm ve kader bağlamında insan hayatını irdelemesini anlatıyor.

Psikolojik bir dram olan ve Necip Fazıl Kısakürek'in 1937'de kaleme aldığı oyun, hem kendisinin hem de Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Oyun, 26 ve 27 Mayıs’ta yine Selçuklu Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

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