AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da esnafı ziyaret etti

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KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, beraberindeki heyetle Konya'daki bedesten esnafıyla bir araya geldi.

Usta, ilk olarak AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bedesten çarşısında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Ardından, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile esnaf ziyaretine devam eden Usta, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. turu için Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Usta, "Pazar günü sandığa gitmek son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman olduğu gibi yine güçlü bir destek vermenizi istiyoruz." dedi.

Başkan Altay da Konyalıların 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde yine üzerine düşeni yapacağını dile getirdi.

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