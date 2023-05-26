Hüyük'te "Orman Yangınları ve Orman Sevgisi" semineri yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesi Kıreli Mahallesi'nde öğrencilere "Orman Yangınları ve Orman Sevgisi" semineri verildi.

Hüyük Orman İşletme Şefi Mustafa Altınkaya, Kıreli Şehit Kadir Kayhan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine orman sevgisi ve orman yangınları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sonunda Okul Müdürü Ebubekir Özdemir, seminerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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