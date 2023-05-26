Bozkır Devlet Hastanesinde Kemikdansitometri Ünitesi hizmet vermeye başladı

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KONYA (AA) - Konya’nın Bozkır ilçesinde Bozkır Devlet Hastanesinde Kemikdansitometri Ünitesinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca alımı yapılan Kemikdansitometri Cihazının kurulumu ve lisans alma işlemlerinin tamamlandığını, hizmet vermeye başladığını belirtti.

Ünitenin hizmet vermeye başlamasıyla hastaneden yapılan hasta sevklerinin azalacağını aktaran Bilgehan, hekimler tarafından hastalara yerinde ve zamanında tanı koyma ve tedavi uygulama imkanının sunulacağını ifade etti.



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