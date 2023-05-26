Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı işyerleri, evlerin bahçeleri ve parkları su bastı.



İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle Samsam Deresi'nin taştı.



Derenin taşması yüzünden çevredeki evlerin bahçeleri, bazı iş yerleri ile parklara su doldu.​​​​​​​



Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), itfaiye ve belediye ekipleri, taşkın olan alanlarda su tahliyesi yaptı.

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