Konya'da trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç yaşamını yitirdi.

Yaralanan 21 yaşındaki Emre Erdoğan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan'ın cenazesinin Hüyük ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Şaban K. (35) idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, 22 Mayıs'ta Beyşehir-Isparta kara yolunun 8'inci kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan Emre Erdoğan (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada minibüsteki İsa (45) ile eşi Gülay Erdoğan (44) hayatını kaybetmişti.

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