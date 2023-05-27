AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Yarın sandığa gidelim hem oyumuzu kullanalım hem de sandığa sahip çıkalım. Bu çok önemli. Yine birileri bir şeyler planlıyor. Provokasyona gelmeden oylarımıza sahip çıkalım." dedi.



Kalaycı, AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.



Program kapsamında Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan, aralarında Cumhur İttifakı partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı çok sayıda kişi, Zafer, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikte konuşan Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın tarafının Türk milleti olduğunu ifade etti. Büyük ve güçlü Türkiye'yi kurma yolunda adım adım ilerlediklerini anlatan Kalaycı, şöyle devam etti:



"Allah'ın izniyle bugüne kadar önemli mesafeler alındı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünya lideri olarak görülen bir lider. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir kez daha cumhurbaşkanı seçilecek. Hem de açık ara farkla seçilecek ve yolumuza devam edeceğiz. 'Aşkımız temelli, hem yerli hem de milli, istikamet belli; doğruya doğru, doğru adamla doğru adımlarla yolla devam' diyoruz. Yarın sandığa gidelim, hem oyumuzu kullanalım hem de sandığa sahip çıkalım. Bu çok önemli. Yine birileri bir şeyler planlıyor. Provokasyona gelmeden oylarımıza sahip çıkalım."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise ikinci tur seçim kampanyasının sonuna geldiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 14 gündür sahada çalıştığını aktaran Angı, "Çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizin, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek desteği vereceğine inanıyoruz. Yarın hep birlikte sandıktayız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından program, yapılan duayla son buldu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları ve merkez ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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