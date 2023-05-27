AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

AA

AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Yarın sandığa gidelim hem oyumuzu kullanalım hem de sandığa sahip çıkalım. Bu çok önemli. Yine birileri bir şeyler planlıyor. Provokasyona gelmeden oylarımıza sahip çıkalım." dedi.

Kalaycı, AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

Program kapsamında Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan, aralarında Cumhur İttifakı partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı çok sayıda kişi, Zafer, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikte konuşan Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın tarafının Türk milleti olduğunu ifade etti. Büyük ve güçlü Türkiye'yi kurma yolunda adım adım ilerlediklerini anlatan Kalaycı, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle bugüne kadar önemli mesafeler alındı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünya lideri olarak görülen bir lider. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir kez daha cumhurbaşkanı seçilecek. Hem de açık ara farkla seçilecek ve yolumuza devam edeceğiz. 'Aşkımız temelli, hem yerli hem de milli, istikamet belli; doğruya doğru, doğru adamla doğru adımlarla yolla devam' diyoruz. Yarın sandığa gidelim, hem oyumuzu kullanalım hem de sandığa sahip çıkalım. Bu çok önemli. Yine birileri bir şeyler planlıyor. Provokasyona gelmeden oylarımıza sahip çıkalım."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise ikinci tur seçim kampanyasının sonuna geldiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 14 gündür sahada çalıştığını aktaran Angı, "Çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizin, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek desteği vereceğine inanıyoruz. Yarın hep birlikte sandıktayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, yapılan duayla son buldu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları ve merkez ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracıyla çarptığı yaya üst geçidindeki çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Aracıyla çarptığı yaya üst geçidindeki çocuğun ...
Konya'da trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya'da trafik kazasında yaralanan genç hayatını ...
Seydişehir'de engelliye akülü araç verildi
YEREL HABERLER Seydişehir'de engelliye akülü araç verildi
Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı
YEREL HABERLER Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı ...
Konya'da seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER Konya'da seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı
Bozkır Devlet Hastanesinde Kemikdansitometri Ünitesi hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Bozkır Devlet Hastanesinde Kemikdansitometri Ünitesi ...
Hüyük'te "Orman Yangınları ve Orman Sevgisi" semineri yapıldı
YEREL HABERLER Hüyük'te "Orman Yangınları ve Orman Sevgisi" semineri ...
Yalıhüyük'te okuma bayramı etkinliği
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te okuma bayramı etkinliği
Derbent'te dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Derbent'te dolu etkili oldu
Konya'da 2 işçinin öldüğü kazada 13 yaralı taburcu oldu
YEREL HABERLER Konya'da 2 işçinin öldüğü kazada 13 yaralı taburcu ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, ...
Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında "Bir Adam Yaratmak" eseriyle anıldı
YEREL HABERLER Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında "Bir ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış: Savunma sanayi ihracatında Konya, 135 milyon dolarla 4'üncü sırada
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış: Savunma sanayi ...
Annesi de kanser tedavisi gören Büşra öğretmen hastalara moral oluyor
YEREL HABERLER Annesi de kanser tedavisi gören Büşra öğretmen ...
Konya Ovası son yılların en iyi bahar yağışını aldı
YEREL HABERLER Konya Ovası son yılların en iyi bahar yağışını aldı
Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, İLTEK Durum Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, İLTEK Durum ...
Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 14 yaralı (2)
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, ...
Güneysınır'da kitap günleri başladı
YEREL HABERLER Güneysınır'da kitap günleri başladı
Mimar Sinan'ın Ilgın'daki eseri kütüpheni oldu
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın Ilgın'daki eseri kütüpheni oldu
Kayıp olarak aranıyordu, yaralı bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, yaralı bulundu
Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü, ...
Hüyük'te yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Hüyük'te yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
GÜNCELLEME - Konya'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Konya'da yolcu otobüsünün kamyona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.