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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve ilçe belediye başkanları oyunu kullandı

AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve ilçe belediye başkanları oyunu kullandı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Meram, Karatay ve Selçuklu ilçe belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi için oyunu kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Altay, Konyalılara mutlaka sandığa gelip oylarını kullanmaları çağrısında bulunarak, "Katılımın yüksek olduğu bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Bu seçimde sadece oy vermek yetmez. Hemşehrilerimizin sandıklarına gelip oylarına sahip çıkmalarını istirham ediyoruz. Özellikle saat 17.00'den sonra herkes sandığına gelerek bu demokratik hakkını kullanıp oyların sayımına eşlik edebilir. Böylece demokrasimize ve sandığımıza sahip çıkmış oluruz. Memleketimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise seçimlerin birinci turda olduğu gibi huzur ve barış içinde tamamlanması, sonucun tüm Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da seçimlerin Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olmasını diledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Türkiye Yüzyılı için tüm Konyalıları sandığa davet etti.

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