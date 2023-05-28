Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Meliha Baran (86), kontrole gelen oğlu tarafından yerde hareketsiz bulundu.



İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Baran'ın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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