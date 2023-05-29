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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyalı oda ve borsa başkanları seçim sonuçlarını değerlendirdi

AA

Konyalı oda ve borsa başkanları seçim sonuçlarını değerlendirdi

KONYA (AA) - Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ile Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik seçim sonuçları ve iş dünyasına ilişkin yazılı açıklamalar yaptı.

KSO Başkanı Büyükeğen, yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Seçim gündeminden hızla uzaklaşarak, ekonomi gündemine ve reformlara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Büyükeğen, "Yeni kurulacak hükümetten öncelikli beklentimiz, üretim odaklı yeni bir ekonomik atılım ve kalkınma süreci inşa edilmesidir. Siyasi görüşü ne olursa olsun hepimiz için, güçlü Türkiye hedefi etrafında kenetlenme, durmadan yorulmadan çalışma ve üretme zamanı. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aynı azim ve kararlılıkla üretmeye devam edecek, güçlü Türkiye'nin mimar şehirleri arasında yer alacağız." ifadesini kullandı.

KTO Başkanı Öztürk de Türkiye'nin birlik, beraberlik ve istikrar isteğini sandığa yansıttığını belirtti.

Ekonomik gelişimin devamı açısından gerçek demokrasiyi vazgeçilemez bir unsur olarak gördüklerini ifade eden Öztürk, "Türk milleti bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıkmıştır. Demokrasi şölenine gölge düşürecek hadiselerin yaşanmadan sağduyu ile seçimlerin yapılması ve sonuçlara saygı duyulması en büyük sevincimizdir. Bundan sonra hedef, birlik ve beraberlik içinde çok daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Çevik ise seçim sonuçlarının iş dünyasına büyük moral verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde iş dünyamızı endişelendiren belirsizlikler ortadan kalkmış, ekonomi yeniden gündemimiz olmuştur. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelli milli ekonomi politikalarıyla iş dünyamız büyümekte, ekonomimiz güçlenmektedir. Yeni dönemde de özel sektörümüzün taleplerinin yerine getirilmesi, yapısal sorunların çözülmesiyle rekabetçiliğimizi her alanda geliştirerek dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iş insanlarımız, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız, müteşebbislerimiz, üreticilerimiz, rekabet gücü yüksek, ihracat odaklı ve ürün ve pazar çeşitlendirmesiyle ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirecek ve büyütecektir."

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