Konya'da sağanak etkili oldu

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KONYA (AA) - Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte yağmur şiddetini azaltsa da aralıklarla devam ediyor.





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