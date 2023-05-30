Konya'da seçim günü eylem yapmaya hazırlanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

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KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs Pazar günü için eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet güçlerince belirlendi.

Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen terör örgütü DEAŞ üyesi A.H. ve onunla irtibatlı olduğu belirlenen 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, eylem hazırlığındaki A.H, Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği iddia edilen H.E. ile bu kişilerle iletişimleri belirlenen Y.B, M.C, S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.

A.H. ile H.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Y.B. yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden A.H'nin eyleme hazırlandığı ve mühimmat temin etmeye çalıştığı, örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin baskını sırasında şüpheli A.H'nin cep telefonunu gizlemeye çalıştığı, beşinci kattaki apartman dairesinin penceresinden bir alt kata attığı görüldü.

A.H'nin cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı belirtildi.

Şüphelinin cep telefonunda, saldırı planları ve örgütün diğer yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin ele geçirildiği bildirildi.

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