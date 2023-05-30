Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa verilen ceza istinafta hukuka uygun bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa verilen ceza istinafta hukuka uygun bulundu

AA

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa verilen ceza istinafta hukuka uygun bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin sanık Mehmet Altun'a verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinafta hukuka uygun bulundu.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili kararı taraf avukatlarının istinaf mahkemesine taşıması sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosyayı inceledi.

1. Ceza Dairesi, tarafların istinaf gerekçelerinin esastan reddine karar vererek hapis cezasını hukuka uygun buldu.

- Olay ve dava süreci

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar hakkında açıklanan mütalaada, katil zanlısı Mehmet Altun'un olay günü soğukkanlı ve silahlı şekilde, tanınmamak için maske ve kendisine ait olmayan bir araçla maktullerin evine gittiği, diğer sanıkların "azmettirmesi" olmadan olayı gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmişti.

Sanık Altun'un "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "yakarak mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mütalaada, diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve Ayşe Keleş'in de "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bu sanıkların da "Yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ali Keleş'in (Harun Keleş'in oğlu) delil yetersizliğinden beraati talep edilmişti.

Altun'a 7 kişiye yönelik "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezası verilmiş, diğer 10 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı aileden 7 kişinin katiline, 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası onandı
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişinin katiline, 7 kez ...
Çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ...
Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ´lılara operasyonda 2 tutuklama - Yeniden
YEREL HABERLER Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ´lılara operasyonda ...
Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ´lılara operasyona 2 tutuklama
YEREL HABERLER Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ´lılara operasyona ...
Konya'da seçim günü eylem yapmaya hazırlanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
YEREL HABERLER Konya'da seçim günü eylem yapmaya hazırlanan terör ...
Konya'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Konya'da sağanak etkili oldu
Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi ...
Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü
Konyalı oda ve borsa başkanları seçim sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Konyalı oda ve borsa başkanları seçim sonuçlarını ...
Konyaspor gelecek sezonun planlamasını yapıyor
YEREL HABERLER Konyaspor gelecek sezonun planlamasını yapıyor
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi ...
Bozkır'da 21 öğretmene başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Bozkır'da 21 öğretmene başarı belgesi verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Konya'da, Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' kutlaması
YEREL HABERLER Konya'da, Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' kutlaması
Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Konya'da restoran ortaklarına tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da restoran ortaklarına tüfekle ateş açıldı: 2 ...
Doktor, dün kazada yaralandı bugün koltuk değnekleriyle oyunu kullandı
YEREL HABERLER Doktor, dün kazada yaralandı bugün koltuk ...
Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve ilçe belediye başkanları oyunu kullandı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve ilçe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.