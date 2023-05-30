Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanık 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

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KONYA (AA) - Konya'da kayınpederi ile bacanağını iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Yasak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu Şenol Yasak'a kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Şenol Yasak, ayrıca kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, öldürdüğü bacanağının kamyonetini aldığı için de "nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı.

- Olay

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i vurmuş, ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Şenol Yasak ise Dağdeviren'i vurduktan sonra buradan da kaçmaya çalışırken, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.

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