Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış bir kadın ve erkek cesedi bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bıçaklanıp yakılmış bir kadın ve erkek cesedi bulundu.

Jandarma ekipleri, Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, bir kadın ve bir erkeğin yakılmış cesedi olduğu yönünde ihbar aldı.

Olay yerine jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yanmış haldeki cesetlerde bıçak izlerine rastlandığı öğrenildi.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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