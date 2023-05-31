Konya Büyükşehir Belediyesi Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ne iki yeni çim saha kazandırıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ne iki çim saha yapılıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak önem verdikleri konuların başında kentin spor altyapısını daha iyi hale getirmek olduğunu belirtti.

Altay, İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapan Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu anımsatarak, her geçen gün güçlenen spor altyapısıyla önemli bir spor şehri haline geldiğini vurguladı.

Konyaspor'un, Konya'nın en büyük markalarından olduğunu ve belediye olarak desteklerinin devam ettiğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Konyasporumuzun Kayacık Tesisleri'nde bulunan dört saha artık yetersiz kalmaya başlamıştı. Belediye olarak tesislere ilave iki çim saha daha kazandırıyoruz. Sahaların birisi tel çitli, diğerini de rüzgar kırıcı olacak şekilde yapıyoruz. 4 katman dolgu malzemesi, drenaj kanalları, sulama sistemleri gibi imalatlar devam ediyor. Bunun yanı sıra sahaların sulanması için birer 250 tonluk su deposu, her bir saha için 4 adet 20 metre yüksekliğinde aydınlatma direkleri olacak. Takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapması ve başarılı olması için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz. Takımıza ve şehrimize hayırlı olsun."

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