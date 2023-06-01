Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Polis yaptığı aramalarda, aracın motor bölümündeki boşluklara gizlenmiş 12 tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılan 3 şüphelinin, Ankara'dan Konya'ya gelerek yasa dışı silah temin ettikleri ve ticaretini yaptıklarını öne sürüldü.

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