Karapınar'da Dünya Süt Günü etkinliği düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Karapınar KYK'de düzenlenen etkinlikte Kaymakam Oğuz Cem Murat, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, depremzedelere süt ve kek dağıttı.

Tartan, gazetecilere, Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında depremzedelere ve engelli öğrencilere süt ve kek dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üreticilerin gayretleriyle her zaman hem depremzede hem de engelli öğrencilere yardım ettiklerini anlatan Tartan, vatandaşların mutlu olduğunu görmenin kendilerinin en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

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