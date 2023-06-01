Seydişehir'de tıbbi atıklarla teknoloji bağımlılığı farkındalık sergisi açıldı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen tıbbi atıklarla teknoloji bağımlılığı farkındalık sergisi açıldı.

Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evinde açılan sergide tıbbı atıklardan teknolojik ürünler tasarlandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal açılışta, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Dijital ve teknoloji bağımlılığına dikkati çeken Tutal, "Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler neticesinde sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojik aletlerin olumsuzluklarına dikkat çekmek için üniversitemizin ilgili bölümleriyle sergi gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin hayal dünyasından esinlenerek tıbbı atıklardan hazırlamış olduğu çalışmaların her biri birbirinden ayrı anlamlı ve mesaj içeriyor." diye konuştu.

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