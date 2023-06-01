Öğretim üyeleri ve öğrencilerden Hatay'daki çocuklara müzikli moral

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri ve öğrencileri "Gezen Dağarcık Hatay'da" projesi kapsamında Hatay'daki depremzede çocuklara müzik etkinlikleri sundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, NEÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan 40 kişilik ekibin Hatay'da, Altınözü Şehit Çetin Yavuz İlk ve Ortaokulu ve NATO Çadır Kenti Eğitim Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje sorumlusu NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Aksoy, gerçekleştirdikleri etkinlikle, müzik öğretmeni adayı öğrenciler ile depremzede çocukları bir araya getirerek moral, motivasyon ortamı oluşturmak istediklerini kaydetti.

Proje koordinatörü NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Attila Özdek ise müziğin iyileştirici gücüyle depremzede çocukların yaralarını bir nebze de olsa sarmak, onların acılarını hafifletmek istediklerini ve bundan dolayı böyle bir projeyle harekete geçtiklerini ifade etti.

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