Konya'da yaşlı kadının unuttuğu para dolu poşet, polis ekiplerince bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kadının kaybettiği para ve altın dolu poşet, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kentte yaşayan 60 yaşındaki Mümine Göz, içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunan poşeti bir elektrik trafosunun üzerinde unuttu.

Bir süre sonra unuttuğu poşeti yerinde bulamayan yaşlı kadın, polise müracaat etti.



İhbar üzerine çalışma başlatan Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede izlediği güvenlik kameralarından, poşetin evli bir çift tarafından alındığını belirledi.

Çiftin oturduğu adrese giden polis, para dolu poşetin ekmek dolu olduğu sanılarak çöpe atıldığını tespit etti.

Çiftin gösterdiği çöp kutusunda arama yapan ekipler, poşeti bularak yaşlı kadına teslim etti.



Polise teşekkür eden Göz'ün, boş arazilerden ot toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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