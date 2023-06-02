Konya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.



Üzerinde 27 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.







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