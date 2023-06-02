Konya'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Büşra R. idaresindeki 42 ZP 008 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı Milli Egemenlik Caddesi Otogar Kavşağı'nda Hasan K. yönetimindeki 42 DU 24 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan araç sürücüleri Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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