Uluslararası Adeziv Diş Hekimliği Kongresi Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

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KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Adeziv Diş Hekimliği Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türk Restoraktif Diş Hekimliği Derneği ve Japon Adeziv Diş Hekimliği Derneği iş birliğinde, 30 Ağustos Salonu'nda düzenlenen kongrede, Türkiye, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve İsviçre'den alanın uzmanı öğretim üyeleri, alandaki güncel gelişmeleri tartışacak.

Kongre Onursal Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, açılışta, kongrenin adeziv diş hekimliği alanındaki fikirler, son teknikler ve yeni kavramların uluslararası bir düzlemde paylaşılması açısından prestijli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, "Üniversitemizin Erişilebilir Ağız ve Diş Sağlığı Birimi de önemli bir sosyal sorumluluk görevini ifa ediyor. Toplumumuzun her ferdine erişilebilir ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunarak tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kongre Başkanı, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Belli, Selçuk Üniversitesinin dünyada adeziv diş hekimliği alanında da adını duyurduğunu kaydetti.

Türk Restoraktif Diş Hekimliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Can, bilimsel organizasyon ekibine teşekkür ederek kongrenin başarıyla gerçekleşmesini diledi.

Japon Adeziv Diş Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Toru Nikaido, önemli bir programda bir araya geldiklerini belirterek kongrenin başarılı ve keyifli geçmesi temennisinde bulundu.

Yaklaşık 600 katılımcı sayısının bulunduğu ve 3 Haziran'a kadar sürecek kongrede 150 bildiri sunulacak.

Kongre kapsamında bilim ve sanat temalı resim sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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