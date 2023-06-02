Seydişehir KOMEK'te yıl sonu sergisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

KOMEK binasındaki sergi açılışına, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve Seydişehir KOMEK Müdürü Şerife Ertürk ve protokol üyeleri katıldı.

İki gün açık kalacak sergide, dönem boyunca kursiyerler tarafından yapılan eserler sergilenecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.