Konya'da yol kenarında iki ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılan bir kadın ve erkeğin cesetlerinin yol kenarında bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 31 Mayıs'ta Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, Turgay G.(36) ile Nazan Ş'nin (44) cesetlerinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Vücutlarında bıçak darbesi izlerine rastlanan Turgay G. ile Nazan Ş'nin cesetleri, yol kenarında yakılmış olarak bulunmuştu.



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