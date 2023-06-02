Konya'da ortaokul öğrencisi yolda bulduğu bilekliği zabıtaya teslim etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, yolda bulduğu 8 bin lira değerindeki altın bilekliği sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine verdi.



Gönüllü, yolda bulduğu bilekliği zabıta ekiplerine götürdü.

Araştırma yapan ekipler, Ahmet Başkurt'a bilekliği teslim etti.



Hazal Gönüllü'nün babası Fatih Gönüllü, "Böyle bir evladım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Bu davranışından dolayı da gurur duydum."ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.