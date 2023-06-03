Konya'da yoldan çıkan minibüsün duvara çarptığı kazada 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkan minibüsün duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İbrahim B. (41) idaresindeki 01 AEN 169 plakalı minibüs, Yenidoğan Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Cumali Gezici'nin (43) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü İbrahim B. ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası il merkezindeki bir başka hastaneye sevk edildi.



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