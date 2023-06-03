Konya Büyükşehir Belediyesi, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" kapsamında etkinlikler düzenliyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında kentin farklı noktalarına bisiklet tamir çadırları kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın bisiklet ve bisiklete binme oranının en yüksek şehir olduğunu bildirdi.

Altay, bisiklet konusunda her zaman Türkiye'ye örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Dünya Bisiklet Günü'ne özel çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Altay, bu kapsamda şehrin farklı noktalarında hizmet vermesi için ücretsiz bisiklet tamir çadırı kurduklarını kaydetti.

Açıklamada etkinliklerle ilgili şu bilgiye yer verildi:

"Bisiklet tamir ve bakım çadırlarında fren ayarı, fren teli, pedal, lastik tamiratları, zincir ve pedalların yağlanması gibi hizmetler ücretsiz sunuluyor. Bisiklet bakım çadırları dün Selçuklu İlçesi Yıldırım Beyazıt Camii yanı ve Selahaddin Eyyubi Tepesi'nde hizmet verirken, bugün Meram İlçesi Tarihi Meram Köprüsü ve Tantavi Kültür Merkezi önünde, 4 Haziran'da ise Karatay İlçesi Karşehir Pazar Yeri ve Yediler Sancak Camii bahçesinde kurulacak."

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