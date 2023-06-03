Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçları LGS sınavına gireceklere ücretsiz olacak

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçları Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına gireceklere ve refakatçilerine ücretsiz hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleşecek sınavla, öğrencilerin hayalleri için yeni bir kapı aralayacaklarını belirtti.

Tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacağına inandığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"Sizler istikbalimizin yegane teminatı, sahip olduğumuz en değerli hazinesiniz. Allah yolunuzu açık ve aydınlık etsin. Sınav sonucunuz ne olursa olsun hedefleriniz ve hayalleriniz için çalışmaktan vazgeçmeyin. Sınav sonuçlarının şimdiden öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Trafikte araç kullanan vatandaşlardan sınav esnasında gürültü kirliliği oluşturmamaları ve bu konuda yüksek hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Sınav günü ilave seferler eklenirken ulaşımla ilgili her türlü bilgiye "atus.konya.bel.tr" ve "Konya Akıllı Kent Mobil" uygulamasından ulaşılabilecek.



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