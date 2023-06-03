Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Gökhan Barcın

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 6 Paz), Michalak, Pozuelo , Moreno, Diouf

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan Baniya, Bruno Rodrigues, Levent Mercan, Feghouli, Nicholas, Ozdoev, Lobjanidze, Diagne, Kerim Frei

Sarı kartlar: Dk. 43 Pozuelo, Dk. 45+3 Calvo (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45 Bruno Rodrigues (VavaCars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 39 Moreno (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+3 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)









KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

23. dakikada Moreno'nun ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Diouf'un zayıf vuruşunda kaleci Viviano, topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Biraschi'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında topu arka direkte önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Dk. 45+3'te konuk ekip eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.



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