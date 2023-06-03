Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Gökhan Barcın

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Bouchalakis (Dk. 6 Paz), Michalak, Pozuelo (Dk. 74 Muric), Moreno (Dk. 63 Mahir Emreli), Diouf

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan Baniya, Bruno Rodrigues, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 83 Anan Uğur), Nicholas (Dk. 46 Shukurov), Ozdoev, Lobjanidze, Diagne (Dk. 90 Kazım), Kerim Frei (Dk. 66 Colley)

Sarı kartlar: Dk. 43 Pozuelo, Dk. 45+3 Calvo, Dk. 78 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45 Bruno Rodrigues (VavaCars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 39 Moreno (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+3 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 1-1 sona erdi.

54. dakikada Michalak'ın ortasında Pozuelo'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

58. dakikada Kerim Frei'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Ozdoev'in sol kale direği önünde şutunda, Adil Demirbağ'a da çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 bitti.

Bu arada ilk yarının ardından hakemlere itiraz eden Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.



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