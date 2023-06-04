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LGS merkezi sınavı Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da başladı

AA

LGS merkezi sınavı Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da başladı

KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da başladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Konya'da 553 okul, 2 bin 336 salonda 35 bin 743 öğrencinin girdiği LGS sınavının sorunsuz olarak başladığı bildirildi.

Toplam 5 bin 521 salon görevlisinin görev aldığı sınavda 1673 güvenlik görevlisi de okul ve çevrelerinde emniyet tarafından görevlendirildi.

Sınav başlamadan öğrenciler önce öğrenciler teker belgeleri incelenerek sınav salonlarına alındı.

Öte yandan Sınava giren öğrenciler içerde ter dökerken, öğrenci velilerinin de dışarda heyecanlı bekleyişi başladı.

İki oturum halinde düzenlenen sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp ve 12.50'de sona erecek.

Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk bölümünü oluşturan sözel oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.


- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Kentte, 273 okulda 662 salonda 10 bin 101 öğrenci ter dökecek.

Sınavların yapıldığı binalara öğrenciler dışında yakınları alınmadı. Öğrenciler, güvenlik görevlileri ve öğretmenlerin kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.


- Karaman

Karaman'da öğrenciler sınava gireceği okulların bahçelerine teker teker alındı.

İlde 73 okul binasının 276 salonunda 3 bin 746 öğrenci sınava girdi.

Öğrenciler, okul girişinde görevliler tarafından karşılanarak belgeleri tek tek kontrol edilerek sınıflara alındı.

Veliler ise okul bahçelerine alınmadı.


- Aksaray

Aksaray'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.

Kent genelinde 137 okulda 429 salonda 6 bin 767 öğrenci sınava girdi.

Diğer yandan 3 öğrenci ise rahatsızlıkları sebebiyle görevlendirilen öğretmenler eşliğinde, evde sınav heyecanını yaşıyor.

Veliler ise sınava giren çocuklarını okul kapılarında dua ederek beklemeye başladı.

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