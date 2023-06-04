Yağışlarla besin çeşitliliği artan leyleklerin popülasyonu yükseldi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde bu yıl yağışlı havanın besin çeşitliliğini artırmasıyla leylek popülasyonunda artış gözlendi.

Yeşildağ Mahallesi'ndeki "Leylekler Vadisi" ile Adaköy Mahallesi'ndeki "Leylekler Tepesi", leyleklerin yaşam sürdüğü yerlerin başında geliyor.

Martın başında gelmeye başlayan leylekler, ardıç ağaçlarındaki yuvalarına yerleşti. Beyşehir Gölü Milli Parkı'na çevresinde koloni oluşturan leyleklerin, üreme dönemi tamamladı.

Yavruları yumurtadan çıkan leylekler, göl çevresi başta olmak üzere sulak alanlardan yavrularını beslemek için yoğun çaba gösteriyor.

- Sulak alanlar, zengin ve çeşitli beslenme fırsatları sunuyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Dikmenli, AA muhabirine, bölgede gözlemlediği leyleklerin yuvalarına tarla ve sulak alanlardan yiyecek taşıdığını anlattı.

Yeşildağ Mahallesi'ndeki ardıç ağaçları üzerindeki yuvaların yavrularla hareketlendiğine işaret eden Dikmenli, şöyle konuştu:

"Mart ve nisan aylarında bölgeye gelen leyleklerin gözlemlerini yaptık. Beyşehir Gölü ve çevresi, önceki yıllarda aşırı kuraklıklardan çok etkilenmişti. Bu yıl yağışlar çok iyi gitti. Leylekler, daha çok suda yaşayan küçük organizmalarla beslendiği için suyun bol olması önemli. Leylekler de besinler uygun olduğu için daha çabuk toplandılar, koloniler oluşturdular ve yuva yaptılar. Leylek popülasyonunda önemli bir artışın olduğunu söyleyebiliriz."

- Kara leylek sayısında da artış var

"Leylekler Vadisi" ile "Leylekler Tepesi"nin Türkiye'nin önemli leylek kolonilerine ev sahipliği yaptığını aktaran Dikmenli, "Bu sene çok sayıda ürediğini gözlemledik. Genelde 3-4 yumurta bırakıyorlar. Besin miktarı bol olduğunda bu sayı artabiliyor. Kara leyleklerde de bir artış gözlemledim. Bu çok sık görülen bir leylek türü değil. Ülkemizde daha az sayıda. Kuş türünde bir artışın olduğundan bahsedemeyiz ama türlerin popülasyonlarında bir genel artışı var." diye konuştu.

Dikmenli, son yıllarda gelişen farkındalıkla, hayvanların doğal hayatına müdahalenin az olmasının popülasyonun artmasına katkı verdiğini sözlerine ekledi.

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