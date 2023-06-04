Konya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Z.Ş'nin kullandığı 42 AV 33 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 19. kilometresi Üstünler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 07 AZP 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.G. ile A.K. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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