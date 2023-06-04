Beyşehir'de halk müziği konseri

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde halk müziği konseri verildi.

Beyşehir Türk Müziği Derneği tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Türk halk müziği konser programı gerçekleştirdi.

Konserde Mutlu Korkmaz şefliğinde sahne alan koro, yurdun farklı yörelerine özgü sevilen Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konserin ardından vatandaşlar koroyu ayakta alkışladı.​​​​​​

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