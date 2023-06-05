Seydişehir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Emirhan Üzümcü (18) idaresindeki 42 AEU 804 plakalı motosiklet, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi girişinde Ömer Faruk İnle (19) yönetimindeki 41 AD 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Emirhan Üzümcü ağır yaralandı.

Üzümcü Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.