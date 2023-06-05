Konya merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12, örgütün gizli haberleşme programını kullandığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van ve Aksaray olmak üzere 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.