Türkiye Çevre Haftası kutlanıyor

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KONYA (AA) - Türkiye Çevre Haftası Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu seneki teması "Temiz Deniz ve Temiz Dünya" olarak belirlenen hafta nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü'ndeki Sevgi Adası'nda program düzenlendi.



Etkinlik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı çelenginin protokol üyeleri tarafından Beyşehir Gölü'nün sularına bırakmasıyla başladı.



Programda konuşan ilçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, "İçinde yaşadığımız çevrenin kıymetini maalesef bilememekteyiz. Aşırı plastik kullanımı, hayvansal ve tarımsal ilaçların bilinçsizce kullanımı, su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı ve atmosferdeki sera gazlarının artması, küresel ısınma gibi problemler ile birlikte yaşadığımız bu güzel dünyamız artık alarm vermeye başlamıştır." dedi.

Etkinlikte kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, dünyada içilebilir niteliği olan Beyşehir Gölü’nün tüm vatandaşlar tarafından el birliğiyle hep birlikte korunması gerektiğini söyledi.



Öte yandan programa ev sahipliği yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik de etkinliklerin 9 Haziran tarihine kadar süreceğini anımsatarak, "Bugün de Beyşehir’deyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gençlerimizin daha yaşanabilir bir dünyada, daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşması için hepimizin üzerine düşen görevler var. Biz bu görevlerin bilincindeyiz. Çocuklarımızın da bu bilinçle yetişmesini ve bunu farkındalık haline getirip davranış haline getirip bu şekilde yetişmelerini istiyoruz ve gençlerimize ve çocuklarımıza da gerçekten güveniyoruz." diye konuştu.



Öğrencilerin çevresel mesajlar içeren dövizler taşıdığı etkinlik halk oyunları gösterileriyle devam etti.



Çok sayıda öğrenci, veli ve davetlinin katıldığı program, göl kenarında yapılan bisiklet turu, çevre temizliği ve yat gezisiyle sona erdi.



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